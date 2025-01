Servizio civile, open day nella sede di Anci Umbria

Lunedì 3 e mercoledì 5 febbraio, dalle ore 9.00 alle 15.00, nella nuova sede Anci Umbria, situata in via Palermo 86/A a Perugia, sono in programma due open day del Servizio civile universale.

Gli operatori locali di progetto saranno a disposizione di coloro che vogliono visitare gli uffici dell'associazione, avere informazioni in merito ai progetti del bando e sul network di Anci Umbria.

Tra i Comuni che hanno aderito, sono ancora in programmazione gli open day di: Campello sul Clitunno (in programma lunedì 3 e martedì 4 presso la sede del Museo etnografico della civiltà contadina), Gualdo Tadino (giovedì 6 presso il palazzo comunale), Gubbio (tutti i giorni feriali fino a venerdì 7, presso l'ufficio Informagiovani), Montefalco (tutti i giorni feriali fino a venerdì 7, presso la biblioteca comunale), Orvieto (tutti i giorni feriali fino a giovedì 6, presso la sala operativa della protezione civile; il 6 presso la nuova biblioteca pubblica Luigi Fumi), Perugia (lunedì 3 presso la biblioteca Augusta; martedì 4 e mercoledì 5 presso le biblioteche degli Arconi, Sandro Penna e degli Armeni; martedì 4 presso palazzo Grossi), Porano (mercoledì 5 presso sede comunale), Terni (sabato 1 presso la sede del Municipio, domenica 2 presso gli uffici Municipio dislocati di via Roma 36).

Il bando scadrà alle ore 14.00 del 18 febbraio 2025 (le domande di partecipazione dovranno essere presentate esclusivamente in modalità on line https://domandaonline.serviziocivile.it). Sono 158 i posti disponibili - di cui 13 per volontari con disabilità e 4 per volontari con basso reddito - che saranno dislocati in 40 sedi diverse tra Comuni ed Enti locali.

Ulteriori informazioni sul bando sono disponibili nel sito di Anci Umbria al link https://anci.umbria.it/pubblicato-il-bando-del-servizio-civile-2 025-scadenza-18-febbraio/



