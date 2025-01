Ospedali Foligno e Orvieto, campagna vaccinazione anti Vrs

Ammontano a 186 le somministrazioni totali di Beyfortus ad oggi grazie all'importante lavoro svolto dallo staff della struttura complessa di Pediatria dell'ospedale "San Giovanni Battista" di Foligno diretta dal dottor Maurizio Radicioni e dal servizio di Farmacia Ospedaliera, in particolare della dott.ssa Silvia Di Marco.

La campagna vaccinale ha riguardato 104 neonati in dimissione, 76 lattanti richiamati a casa e vaccinati in quattro sedute effettuate nel mese di gennaio e sei pazienti fragili.

I dati prodotti dal centro ospedaliero di Foligno dell'azienda Usl Umbria 2 che si è fatto carico in corsa della campagna vaccinale, voluta dalla Regione dell'Umbria con apposita delibera, di prevenzione della patologia del tratto respiratorio inferiore causata dal virus respiratorio sinciziale (Vrs) nei neonati e nei bambini nella prima infanzia, "sono estremamente soddisfacenti", spiega la stessa Usl.

"Abbiamo fatto un importante lavoro di squadra - afferma in una nota il direttore della S.C. di Pediatria dell'ospedale di Foligno, Maurizio Radicioni -- garantendo da dicembre non soltanto la somministrazione del Beyfortus a tutti i nuovi nati ma richiamando i nati in stagione epidemica dal 1 novembre 2024".

I sanitari - tutta la equipe medico-infermieristica del reparto oss compresi, insieme ai professionisti della farmacia ospedaliera - hanno contattato le famiglie, programmato gli appuntamenti, somministrato ai piccoli pazienti le dosi con sedute straordinarie e caricato i nominativi nel sistema Onit, sistema informativo di Anagrafe Vaccinale Regionale presso la Regione Umbria.

La campagna di vaccinazione è stata effettuata anche all'Ospedale "Santa Maria della Stella" di Orvieto e ha interessato complessivamente 40 bambini.

"Siamo riusciti a portare avanti un prezioso lavoro che ci ha permesso - spiega la dottoressa Maria Greca Magnolia, direttrice facente funzioni della Pediatria - di assicurare la somministrazione di Beyfortus sia ai nuovi nati in dimissione, che a tutti i nati durante la stagione epidemica dal 1 novembre 2024, compresi i piccoli pazienti fragili. L'ottimo lavoro, reso possibile grazie alla collaborazione con il servizio di farmacia ospedaliera ed in particolare con la dottoressa Arianna Varazi, è stato possibile grazie all'impegno del nostro gruppo infermieristico e della coordinatrice della nostra Unità operativa, dottoressa Lorena D'Elia, che hanno organizzato sedute vaccinali anche nei giorni festivi e pre-festivi, al fine di garantire un rapido ed efficiente svolgimento della campagna vaccinale per tutti i nostri piccoli pazienti.

Il tutto è avvenuto in sinergia con l'analogo lavoro svolto dal dott. Maurizio Radicioni e dalla dott.ssa SIlvia Di Marco, che ringrazio, entrambi, per il supporto e la disponibilità".

Il direttore generale dell'Azienda Usl Umbria 2, Piero Carsili, ha espresso grande apprezzamento "per l'importante attività di prevenzione e l'efficiente lavoro di squadra dei professionisti della salute che ha consentito, in poche settimane, di garantire una efficace copertura vaccinale dal virus respiratorio sinciziale, molto contagioso e principale causa della bronchiolite, un'infezione polmonare che può essere grave nel primo anno di vita".



