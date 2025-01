Non rispetta il divieto di avvicinamento, va ai domiciliari

I carabinieri della stazione di Citerna (Perugia) hanno dato esecuzione ad una misura cautelare degli arresti domiciliari emessa dal Gip del Tribunale di Perugia nei confronti di un 33enne del posto per violazione degli obblighi imposti dal giudice.

L'indagato, dall'inizio del mese in corso, era stato sopposto alla misura del divieto di avvicinamento e di comunicazione con la ex moglie e contestuale applicazione del braccialetto elettronico. Dagli accertamenti e riscontri operati dai militari e anche sulla base della querela della persona offesa, era però emerso che l'uomo in più circostanze aveva violato il provvedimento dell'Autorità inoltrando alla donna messaggi offesivisi e molesti e in più occasioni avrebbe arbitrariamente raggiunto l'abitazione della stessa.

Sulla base di quanto segnalato e ritenendo inopportuno l'attuale provvedimento,, la Procura di Perugia ha chiesto un aggravamento della misura. Il Gip, accogliendo la richiesta, ha disposto - in sostituzione del divieto di avvicinamento - la misura degli arresti domiciliari con divieto di uscire se non autorizzato dal giudice con contestuale divieto di comunicazione con la persona offesa e l'applicazione del braccialetto elettronico. L'indagato è stato avvertito che, in caso di violazione, potrà essere applicata la misura custodia cautelare in carcere.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA