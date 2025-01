Proietti accoglie Padre Ibrahim Faltas a palazzo Donini

La presidente della Regione Umbria Stefania Proietti, ha ricevuto a palazzo Donini la visita del francescano padre Ibrahim Faltas, vicario della Custodia di Terra Santa.

La presidente - si legge in una nota della Regione - ha voluto ricordare come padre Ibrahim Faltas sia "un amico da tanti anni perché, quando sono diventata sindaco - ha detto - abbiamo ripreso il gemellaggio antico con Betlemme della città di Assisi e la notte di Natale del 2023 ho voluto essere presente alla celebrazione proprio a Betlemme. Voglio anche ricordare che la Regione Umbria è l'unica regione italiana gemellata con Betlemme".

Padre Ibrahim Faltas, che ha voluto omaggiare Stefania Proietti con un ricordo personalizzato, ha sottolineato "la grande attenzione e collaborazione della vostra Regione verso la Terra Santa, verso Betlemme in particolare". "Molte famiglie di cristiani - ha concluso Padre Ibrahim Faltas - hanno lasciato Betlemme durante questa guerra, non lasciateci soli".



