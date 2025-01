Pd, 'caos treni, il governo ignora i problemi dei pendolari'

"Il Governo si ostina a ignorare i problemi dei pendolari umbri e marchigiani che da mesi fronteggiano i disagi di un sistema ferroviario nel caos.

Secondo l'Esecutivo, che oggi è venuto a rispondere a una nostra interrogazione in commissione Trasporti, le difficoltà quotidiane con le quali si scontrano sono trascurabili inconvenienti dovuti ai cantieri Pnrr e Trenitalia sta già predisponendo tutte le soluzioni necessarie nei casi di emergenza": lo affermano in una nota congiunta i deputati dem Anna Ascani, Andrea Casu e Irene Manzi.

"Non si può continuare a nascondere la testa sotto la sabbia.

Ogni giorno - proseguono - ci sono cittadini che rimangono al binario abbandonati senza informazioni su treni soppressi o in ritardo. È necessario che il Governo si assuma la responsabilità politica di dare risposte precise ai pendolari, che si attivi con Trenitalia affinché fornisca assistenza e informazioni puntuali a chi subisce le conseguenze di guasti e disservizi.

Che potenzi l'offerta del trasporto pubblico. L'Esecutivo con la sua colpevole indifferenza sta isolando interi territori e comunità".



