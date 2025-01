Incidente stradale mortale lungo a E45 a Umbertide

Una persona è morta in seguito a un incidente autonomo avvenuto lungo la E45, in direzione Terni, nel territorio del comune di Umbertide.

La corsia di marcia nel tratto interessato - riferisce l'Anas - è stata temporaneamente chiusa al traffico.

I veicoli in transito vengono deviati sulla corsia libera e rimane interdetto l'accesso allo svincolo di Pierantonio, in direzione di Roma.

Sul posto le squadre Anas e le forze dell'ordine per consentire la riapertura in sicurezza, nel più breve tempo possibile.

Le cause e la dinamica dell'incidente sono in corso di accertamento.



