Lega chiede misure urgenti per l'aeroporto dell'Umbria

Nella parte riservata alle interrogazioni a risposta immediata (question time) della seduta dell'Assemblea legislativa, i consiglieri regionali Enrico Melasecche e Donatella Tesei (Lega) hanno chiesto alla presidente della Giunta regionale, Stefania Proietti, di conoscere le "misure strutturali e gestionali da adottare con urgenza per non perdere rotte già avviate, valorizzazione e potenziamento dell'aeroporto per il conseguimento del previsto obiettivo di un milione di passeggeri".

Illustrando l'atto in Aula - secondo quanto riferisce una nota della Regione - - Melasecche ha spiegato che "nel 2019 lo scalo era in condizioni precarie e mancavano servizi e collegamenti con le città vicine, come Umbria Air Link, creato solo nella scorsa legislatura. Durante la Giunta Tesei l'aeroporto è diventato una struttura centrale, battendo il record di passeggeri fino ad arrivare ai 534.210 del 2024, attestandosi tra i primi in Europa per crescita e rappresentando un modello di gestione e di continuo sviluppo con un piano industriale volto a traguardare un milione di passeggeri. Senza considerare le positive ricadute sui territori, l'assunzione diretta di decine di lavoratori nell'aerostazione e il contributo garantito all'incremento del Pil regionale".

"Un lavoro - ha sottolineato Melasecche - che adesso rischia di subire forti rallentamenti, se non una involuzione, considerato l'approccio superficiale su tale questione e il silenzio perpetrato sia sulla cancellazione del volo giornaliero da e verso l'aeroporto internazionale di Bergamo-Orio al Serio, con tempi di percorrenza inferiori a quelli del treno Frecciarossa. La precedente Giunta regionale ha individuato due finanziamenti, per 10 milioni complessivi, per poter ampliare la struttura dello scalo. Andrebbe capito se l'attuale presidente della Giunta intende regolarizzare urgentemente anche con il pagamento del pregresso la posizione finanziaria dei soci Comune di Perugia e di Assisi, di quest'ultimo comune è stata peraltro sindaco inadempiente fino ad oggi. Persino l'assemblea della Sase per l'approvazione del piano industriale è stata rinviata sine die a causa di una richiesta della presidente, come se amministrare l'Umbria possa consentire distrazioni di mesi senza prendere giorno su giorno decisioni urgenti. Inutile sottolineare la preoccupazione che tali eventi provocano in tutta la comunità umbra".

La presidente Stefania Proietti ha risposto che "l'aeroporto è una priorità anche per questa Giunta. Sulle quote dei Comuni: ieri il cda ha approvato il budget che non prevede quote da parte di Perugia e Assisi. La Sase non ha titolo giuridico per chiedere contributi ai Comuni. Lo stesso Cda ieri ci spiegava che la tratta per Orio al Serio è stata 'un bagno di sangue', costato 800mila euro, decisi al di fuori del piano industriale, a fronte di 13 mila passeggeri totali. Una scelta che ha portato alle esternalizzazioni. A fronte di 10 milioni di investimenti, la Sase dovrà co-finanziare per 1,7 milioni. Abbiamo chiesto la fattibilità di alcune nuove rotte internazionali per centrare il tema del Giubileo".

Il consigliere Melasecche si è detto insoddisfatto per "la mancanza di dati e impegni certi" ed ha replicato che "gli umbri pagano questo aeroporto con la fiscalità generale. Tutta l'Umbria ha beneficiato dei vantaggi enormi legati ai turisti sbarcati nello scalo, quindi i Comuni dovrebbero avvertire la necessità di contribuire allo sviluppo dell'aeroporto".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA