Giorno memoria: Bistocchi, impegno per non dimenticare

"La Giornata della memoria che si celebra oggi ci ricorda l'efferatezza e la crudeltà del regime nazifascista contro gli Ebrei e contro tutte quelle minoranze che non erano contemplate nell'ideale di razza perfetta che scelleratamente si propugnava. Il valore di questa giornata, però, deve andare oltre le 24 ore di convegni, celebrazioni e appuntamenti vari, con l'obiettivo di tenere accesa la memoria delle vittime ma anche di tutti coloro che lavorarono per la fine del regime": così la presidente dell'Assemblea legislativa, Sarah Bistocchi, che ha partecipato all'evento dell'inaugurazione di nuove 'Pietre d'inciampo' a Gualdo Tadino.

"Il messaggio della Giornata della memoria 2025 - dice Bistocchi - sta nelle parole della senatrice a vita Liliana Segre, una testimone che ha potuto toccare con mano la crudeltà e la ferocia dei campi di concentramento nazisti. Ebbene, il suo timore sul fatto che, alla morte degli ultimi superstiti di quella tragedia, di Shoah non si parli più, è più che fondato in un tempo condizionato sempre di più dal relativismo e dalla recrudescenza di ideologie e movimenti neofascisti e neonazisti.

Per questo l'impegno da rilanciare è quello della Memoria di una pagina nera della storia, da conoscere per evitare amnesie collettive. È proprio in questo quadro di sforzo comune che non posso non ringraziare tutte le amministrazioni comunali, le associazioni, i singoli cittadini, ma anche le scuole e ogni altra forma di aggregazione che in questa settimana organizzerà appuntamenti ed eventi di certo degni di nota.

"La Giornata della memoria delle vittime dell'Olocausto - continua Sarah Bistocchi - assume una evidenza ancor più significativa in un tempo in cui parole come guerra, persecuzione e genocidio tornano tristemente d'attualità, fin troppo poco evidenziate dai mezzi di comunicazione. Il compito delle Istituzioni, nel tracciare una rotta in tempi di sicuro complessi, assume allora una valenza ancora più importante, e da parte mia, non mancherà mai la totale vicinanza a tutte quelle realtà che profonderanno un impegno continuo, per non dimenticare".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA