Booking.com nomina Orvieto tra le città più accoglienti al mondo

Orvieto è tra le città più accoglienti al mondo nel 2025 secondo Booking.com.

Questo riconoscimento, basato su recensioni verificate di viaggiatori internazionali, celebra l'eccellenza dell'ospitalità di questa perla umbra, arroccata su una rupe di tufo e famosa per il suo fascino medievale e la straordinaria Cattedrale, capolavoro dell'arte gotica. La città, che domina la Valle del Tevere, ha registrato un crescente interesse da parte dei viaggiatori di tutto il mondo. Tra le nazionalità più rappresentate spiccano americani, tedeschi e britannici, mentre si osservano incrementi significativi nelle ricerche di viaggiatori olandesi (+26%), francesi (+22%) e canadesi (+31%).

Le coppie sono il gruppo principale a visitare Orvieto, seguite da famiglie, gruppi e viaggiatori solitari, con questi ultimi in netto aumento (+12%). Per quanto riguarda le preferenze di alloggio, Orvieto riflette il suo carattere autentico: dopo hotel, appartamenti e affittacamere, gli agriturismi rappresentano la quarta scelta più popolare, confermando il fascino rurale della regione.

L'Italia continua a distinguersi a livello globale, confermandosi per l'ottavo anno consecutivo il Paese con il maggior numero di strutture premiate dai Traveller Review Awards di Booking.com, ben 207.652. A livello mondiale, sono stati assegnati riconoscimenti a 1,71 milioni di partner, tra cui strutture ricettive, società di autonoleggio e fornitori di taxi.

Alessandro Callari, Regional manager di Booking.com per l'Italia, ha sottolineato come i Traveller Review Awards siano "un modo per celebrare l'impegno straordinario dei nostri partner e l'unicità di mete come Orvieto, autentica gemma nascosta".

Anche la sindaca di Orvieto, Roberta Tardani, ha espresso grande soddisfazione: "Questo riconoscimento premia l'intera città e gli operatori del settore turistico, primi ambasciatori di un'esperienza autentica". "È il risultato di un lavoro collettivo - ha aggiunto la sindaca - che valorizza il nostro patrimonio culturale, enogastronomico e artigianale. Questo traguardo non è un punto di arrivo, ma uno stimolo per continuare a migliorare l'offerta turistica, puntando anche su itinerari naturalistici e attività outdoor".

Orvieto si unisce così a un elenco esclusivo di città premiate per il 2025, tra cui Sigiriya (Sri Lanka), Cazorla (Spagna), Urubici (Brasile), Taupo (Nuova Zelanda), St.

Augustine (Stati Uniti), Manizales (Colombia), Quedlinburg (Germania), Ko Lanta (Thailandia) e Chester (Regno Unito).





