Squarta (FdI), 'se green-gate vero scandalo senza precedenti'

"Se davvero fondi pubblici fossero stati utilizzati per manipolare il voto dei parlamentari europei, ci troveremmo davanti a uno scandalo senza precedenti, un vero e proprio tradimento verso i cittadini. Questo non possiamo accettarlo!": con queste parole Marco Squarta, europarlamentare di Fratelli d'Italia-Ecr, ha commentato le rivelazioni sul cosiddetto 'Green-Gate'. "Questa vicenda, se confermata - aggiunge -, sarebbe uno schiaffo ai valori di trasparenza e democrazia che l'Unione europea dovrebbe rappresentare".

"Come possiamo chiedere fiducia ai cittadini, quando emergono sospetti di manipolazioni pagate con i loro stessi soldi?" ha dichiarato in una nota Squarta, che ha firmato insieme ai suoi colleghi del gruppo Ecr l'interrogazione parlamentare presentata per pretendere risposte chiare dalla Commissione europea, dove si chiede chi ha eventualmente autorizzato questi fondi, quali Ong sarebbero state coinvolte e, soprattutto, quali misure verranno prese per fare giustizia in caso di conferma. Fratelli d'Italia ed Ecr chiedono anche l'istituzione di una Commissione d'inchiesta "per fare piena luce su quanto accaduto e garantire che episodi simili non si ripetano". "Questa - sostiene Squarta - non è una questione politica, ma di rispetto per i cittadini europei. Non ci fermeremo finché la verità non verrà a galla. Se qualcuno ha tradito la fiducia dei cittadini, dovrà risponderne".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA