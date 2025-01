'Bilancio positivo' presidente Corte di appello di Perugia

Ha parlato di "bilancio positivo" il presidente della Corte di appello di Perugia, Giorgio Barbuto, riferendosi al distretto giudiziario umbro che presiede dallo scorso settembre. Lo ha fatto incontrando i giornalisti in vista della cerimonia di inaugurazione dell'anno giudiziario 2025 prevista sabato nel capoluogo umbro.

"Devo dire che arrivato in questo distretto - ha affermato Barbuto - ho subito iniziato a verificare come potesse essere la situazione sia dello smaltimento dei lavori per quanto riguarda l'attività giurisdizionale sia quella di carattere più tecnico, quali ad esempio l'edilizia giudiziaria. Devo dire che la giustizia è un sistema complesso ai target previsti dal Pnrr sono tutto sommato positivi".

Per il presidente "la giustizia civile gode di una buona salute nel distretto" mentre quella penale, "forse anche in funzione dei numerosi processi, di quelli complessi e di spessore e per il fatto che il distretto di Perugia è il terminale per quanto riguarda certi procedimenti del distretto della capitale ha maggiori criticità". "È stato per me un piacere riscontrare una grande professionalità anche in questo settore - ha proseguito - e, entro il 2025, cercheremo di onorare tutti i procedimenti dare al meglio un servizio giustizia ai cittadini".



