Rifiuti, torna l'EcoForum regionale di Legambiente

Torna giovedì 13 febbraio l'EcoForum di Legambiente sull'economia circolare dei rifiuti, l'annuale appuntamento per fare il punto sullo stato dell'arte e tracciare sviluppi e scenari futuri. In questa edizione - spiega Legambiente - sarà possibile un confronto con le due più alte cariche in materia del nuovo governo regionale: la presidente Stefania Proietti e l'assessore all'ambiente Thomas De Luca, per discutere con loro dei nuovi scenari relativi al tema rifiuti. All'appuntamento, nel Nuovo Cinema Caporali di Castiglione del Lago, attesi tecnici, amministratori pubblici, dirigenti, imprese, associazioni e cittadini.

L'ottava edizione del forum umbro, derivato dall'omonimo appuntamento nazionale di Legambiente, mira, come sempre - spiega una nota dei promotori - a porre in evidenza le criticità e le buone pratiche relative alla gestione dei rifiuti urbani e rappresenta un momento di analisi e di confronto aperto a tutti i portatori di interesse.

Come spiegano da Legambiente Umbria: "Lo abbiamo detto e ripetuto tante volte: è un errore il voler sempre tornare a soluzioni facili, come l'inceneritore, di fronte alla complessità della gestione delle tante tipologie di materiali e prodotti che finiscono nei rifiuti. Al nuovo governo regionale chiediamo di dare seguito alle dichiarazioni programmatiche individuate prima delle elezioni su questo tema, e offriamo una serie di spunti utili a definire una possibile agenda delle tante attività che si dovrebbero mettere in campo. Rivedere e ripensare il piano rifiuti, approvato dalla precedente amministrazione regionale, con un cambio di approccio e visione che allinei questo settore alla più ampia lotta ai cambiamenti climatici. Non chiediamo tanto un nuovo piano dei rifiuti, quanto una legge sull'economia circolare dove si valorizzino le filiere di riciclo e venga definitivamente superato il progetto dell'inceneritore".

La giornata di giovedì si concluderà con la presentazione del Rapporto Comuni Ricicloni 2024 e con la successiva consegna degli attestati ai Comuni umbri vincitori



Riproduzione riservata © Copyright ANSA