Progetto contro l'esclusione sociale per sovraindebitamento

Fornire strumenti concreti per prevenire l'esclusione sociale derivante dal sovraindebitamento, promuovendo il dialogo e la collaborazione tra istituzioni, enti del terzo settore e comunità locale: nasce con questo obiettivo il progetto "Spes" (support for preventing exclusion from social life caused by over-indebtedness), presentato dall'ordine degli avvocati di Perugia in una conferenza stampa. Finanziato dall'Unione Europea, Agenzia Italiana Indire, il progetto è realizzato in partnership con la rete di enti e associazioni "European consumer debt network, Ecdn" e ha ottenuto il punteggio di valutazione 100/100 oltre a un finanziamento europeo di 60 mila euro.

"Siamo particolarmente orgogliosi di presentare alla cittadinanza questo progetto" ha detto il presidente dell'Ordine degli avvocati di Perugia Carlo Orlando che, insieme ai colleghi Silvia Ricci e Daniele Moretti, ha preso parte all'incontro. "Il primo europeo - ha aggiunto - che si occupa di insolvenza civile e che cerca di creare come obiettivo una rete di supporto multidisciplinare che possa intercettare da un lato le esigenze delle persone che si trovano in uno stato di sovraindebitamento e, dall'altro, che possa contribuire alla formazione di tutti quegli operatori che a vario titolo intercettano le problematiche legate a questo fenomeno".

"L'Ordine degli avvocati di Perugia, che è sede dell'organismo di composizione della crisi da sovra indebitamento - è stato ricordato -, sente l'esigenza di non limitare il proprio ruolo e quello dell'avvocato in generale a semplice gestore e compositore della crisi, ma di aprirsi alla società civile per lavorare alla realizzazione di un modello di prevenzione e contrasto del sovra indebitamento".

Tra i presenti all'incontro il direttore della Caritas Marco Briziarelli, il presidente della Corte d'appello di Perugia, Giorgio Barbuto, il procuratore generale Sergio Sottani e il presidente della Fondazione Umbria per la prevenzione dell'usura Fausto Cardella.

Sottani ha evidenziato "l'estrema rilevanza sociale di poter intervenire quando ci sono situazioni di crisi per evitare che i soggetti in sofferenza vengano tutelati". "Una tutela - proseguito - rivolta non solo agli imprenditori che sono in difficoltà ma soprattutto al mondo occupazionale che gravita intorno".

"Il problema del sovraidebitamento c'è ed è sentito fortemente - ha detto Cardella -. L'iniziativa è una sorta di chiamata a raccolta di tutte le persone che in qualche modo possono concorrere ad alleviare questa situazione"



