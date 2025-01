Per la Sir Perugia una partnership con Giappone

La Sir Susa Vim Perugia ha annunciato una partnership internazionale con il Giappone. La società pallavolistica del presidente Gino Sirci ha infatti avviato una collaborazione con il Suntory Sunbirds di Osaka.

"Un grande traguardo, nessuno ha fatto come noi finora", ha detto il presidente in occasione di una conferenza con collegamento tra Umbria e Giappone. "Siamo in Superlega dal 2012 ed è la prima volta che organizziamo una collaborazione così strutturata", ha aggiunto Sirci.

La sinergia, tra le varie cose, porterà i Block Devils, dove milita lo schiacciatore Yuki Ishikawa, in tournée in Giappone il 7 e 8 ottobre. Organizzata per l'occasione una doppia amichevole fra le due squadre.

Le due società già lavorano ad una visita dei Giapponesi in Italia nel 2026.



