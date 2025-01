In Umbria si terranno dal 27 gennaio all'8 febbraio gli Open days del servizio civile universale, giunti alla loro seconda edizione. L'iniziativa - spiega la Regione - ha lo scopo di promuovere il servizio civile e l'attuale bando di selezione di 62.549 operatori volontari da impiegare in progetti afferenti a programmi di intervento da realizzarsi in Italia e all'estero, che scadrà il prossimo 18 febbraio, alle ore 14.00.

"Il servizio civile universale - sottolinea l'assessore regionale Fabio Barcaioli - è una grande opportunità di crescita e impegno per ragazze e ragazzi che, con il loro contributo, possono davvero fare la differenza per il benessere della comunità. Gli Open Days sono la giusta occasione per scoprire questa esperienza, entrare in contatto con gli enti locali e comprendere come partecipare". "La collaborazione tra istituzioni, enti, volontari e il lavoro di squadra - prosegue Barcaioli - renderanno possibile la creazione di numerose occasioni di incontro, confronto e scambio reciproco tra i giovani e le realtà locali. Crediamo che la cooperazione sia la chiave per crescere insieme, i giovani sono il presente e il futuro della nostra Regione e dobbiamo sostenerli nel loro impegno civile".

Anche quest'anno la proposta avanzata dalla Rappresentanza regionale degli operatori volontari di servizio civile è stata accolta dalla Regione e dagli enti operanti in Umbria e attuata grazie alla collaborazione di tutti i soggetti coinvolti, consentendo, dopo la sperimentazione della precedente annualità con le sue ottime ricadute, di raddoppiare l'impegno delle parti passando da una a due settimane di open days. Gli open days sono pensati per rendere più organica, accessibile e unitaria la promozione degli enti di servizio civile del territorio umbro che, durante il loro svolgimento, garantiscono l'apertura delle sedi di progetto, secondo una precisa calendarizzazione giornaliera e oraria, consultabile sul sito della Regione Umbria alla pagina https://www.regione.umbria.it/sociale/in-evidenza/ In ogni sede è garantita la presenza di personale dell'ente o di operatori volontari già in servizio, allo scopo di illustrare ai giovani interessati le attività dei vari progetti e orientarli in una scelta consapevole e responsabile della possibile futura esperienza. In Umbria, relativamente al bando di selezione attualmente attivo, gli enti di servizio civile propongono ai giovani 60 programmi di intervento articolati in 121 progetti per oltre, ad oggi, 1.090 posti disponibili, un numero che continua a crescere ogni anno.

L'elenco dei progetti attivi, relativamente al bando in corso, è consultabile sul sito del dipartimento delle Politiche giovanili e del servizio civile universale (www.politichegiovanili.gov.it) nella sezione dedicata al bando nell'area "Scegli il tuo progetto in Italia" da cui è possibile effettuare una ricerca mirata anche per territorio regionale, provinciale o comunale di interesse. Attualmente, la procedura per inoltrare la domanda di partecipazione è esclusivamente telematica, accessibile tramite Spid o credenziali per cittadini dell'Ue o stranieri regolarmente soggiornanti, dalla piattaforma dedicata Dol (https://domandaonline.serviziocivile.it).

Per qualsiasi ulteriore informazione è possibile contattare gli uffici regionali presso la direzione regionale Salute, welfare. servizio programmazione della rete dei servizi sociali, integrazione sociosanitaria. Economia sociale e terzo settore inviando una e-mail ai seguenti indirizzi: serviziocivile@regione.umbria.it valentina.cammarota@villaumbra.it



