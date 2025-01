Ferdinandi, profondo dolore per la vittima sul lavoro

"Con profondo dolore ho appreso della tragica fatalità avvenuta oggi all'Europoligrafico di Perugia, dove un giovane di soli 32 anni ha perso la vita in un incidente sul lavoro. È un momento di grande dolore per la nostra comunità, e desidero esprimere le mie più sentite condoglianze alla famiglia e agli amici della vittima". Così, in una nota, la sindaca di Perugia, Vittoria Ferdinandi.

"La sicurezza sul lavoro - prosegue - è una priorità fondamentale, e ogni perdita umana in queste circostanze rappresenta una ferita profonda per tutti noi. Rinnoviamo il nostro impegno affinché quanto prima possa essere costituita una commissione di vigilanza sugli appalti, un organismo di controllo che operi per garantire un lavoro più sicuro per tutte e tutti, anche mediante intese e protocolli con polizia municipale, funzionari e rappresentanti delle organizzazioni datoriali e sindacali. È inaccettabile che un giovane, con tutta la vita davanti, venga strappato ai propri affetti in un contesto di lavoro.

Desidero ringraziare il personale del 118, la polizia di Stato, i tecnici della Asl e i vigili del fuoco per il loro pronto intervento e per l'assistenza prestata in queste ore difficili".

"Gli accertamenti in corso - conclue la sindaca - sono necessari per fare chiarezza su quanto accaduto e per garantire che simili tragedie non si ripetano in futuro. In questo momento di dolore, la nostra comunità è vicina a chi ha subito questa perdita e si stringe attorno a loro con affetto e solidarietà".





Riproduzione riservata © Copyright ANSA