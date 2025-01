Veltroni, Giustinelli persona perbene dal rigore esemplare

"Franco Giustinelli era innanzitutto una persona perbene. Aveva una passione politica sorretta da una solida cultura, da un rigore esemplare, da una visione di una sinistra con radici forti e quindi animata dalla voglia di futuro, di cambiamento riformista": così l'ex segretario Ds e Pd, Walter Veltroni, ricorda l'ex senatore Franco Giustinelli, scomparso nella notte tra domenica e lunedì a 84 anni.

"Ci siamo conosciuti bene" scrive Veltroni in una nota diffusa dal Pd di Terni. "Nella mia esperienza di segretario (dei Ds prima poi del Pd) e nella mia veste di parlamentare dell'Umbria (dal 1992 al 1996) - continua -, in tante altre occasioni e nei suoi libri, ho trovato sempre in Franco non solo comunanza di vedute e di impegno, ma anche una reale apertura al dialogo e al confronto e una gentilezza non comune. Alla sua famiglia e alla comunità di Terni vanno il mio sincero dispiacere e le mie condoglianze".



