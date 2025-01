Ricci, tema della non autosufficienza decisivo per Umbria

"Il tema della non autosufficienza e quello, strettamente collegato, del lavoro di cura sono questioni decisive per il presente e per il futuro dell'Umbria, ma non vanno interpretate solo come problemi, quanto come opportunità di sviluppo e di contrasto allo spopolamento.

Vogliamo pensare a una regione accogliente e solidale con le persone non autosufficienti e disabili, in grado di attrarre nuove cittadine e cittadini, anche in età avanzata, grazie ad un sistema di welfare pubblico e di assistenza innovativo, qualificando il lavoro di cura e il contributo del terzo settore": lo afferma Fabrizio Ricci, capogruppo di Alleanza Verdi e Sinistra all'Assemblea legislativa dell'Umbria.

"Va colto positivamente, dunque, l'appello delle organizzazioni sindacali delle pensionate e dei pensionati umbri - auspica Ricci - a riaprire un confronto su questi temi, totalmente mancato negli ultimi anni. D'altronde, nelle linee programmatiche presentate la scorsa settimana dalla presidente Stefania Proietti, c'è un impegno forte a favorire l'autonomia possibile per le persone non autosufficienti, insieme ad iniziative di sostegno e qualificazione per l'assistenza domiciliare, attraverso lo sviluppo di interventi integrati e un potenziamento delle residenze protette, oggi sottodimensionate e con liste di attesa colpevolmente troppo lunghe. Sappiamo che in Umbria, a fronte di un tasso di invecchiamento tra i più alti del Paese, l'aspettativa di vita in buona salute per gli over 65 è molto bassa. È qui - conclude Fabrizio Ricci - che bisogna cercare di incidere, migliorando la qualità di vita di questa fetta così importante della nostra popolazione, attraverso politiche innovative di invecchiamento attivo, strategie di sorveglianza epidemiologica, presupposto di un'assistenza (e medicina) di iniziativa, e una vera integrazione tra assistenza sociale e sanitaria, territoriale e domiciliare".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA