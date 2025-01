Michelini chiede esenzione Imu e Tasi per sisma 2016

La consigliera regionale del Pd Letizia Michelini chiede di "intervenire presso il Governo per estendere l'esenzione da Imu e Tasi per tutti gli edifici divenuti inagibili a seguito del sisma del 2016 e presenti in Umbria, Lazio, Abruzzo e Marche, per evitare disparità tra i territori inseriti nel cratere sismico o meno". Lo fa come prima firmataria di un'interrogazione alla Giunta regionale, sottoscritta da tutti i consiglieri regionali di maggioranza, per conoscere gli intendimenti dell'Esecutivo regionale sull'argomento.

"Il decreto legge 189 del 2016 - dice Michelini, secondo quanto riporta una nota diffusa dall'ufficio stampa dell'Assemblea - prevede l'esenzione dall'applicazione dell'imposta municipale propria (Imu) e dal tributo dei servizi indivisibili (Tasi) fino al 31 dicembre 2024 per i fabbricati ubicati nel cratere. Ci sono però dei comuni, come Montefalco, con immobili inagibili a cui va applicata l'Imu. Il Consiglio comunale, per ovviare a questa situazione, ha disposto l'applicazione dell'Imu ai fabbricati inagibili, con la riduzione del due per mille. Riteniamo comunque che l'applicazione dell'Imu e della Tasi ai fabbricati inagibili a causa del sisma sia un provvedimento iniquo che, tuttavia, i Comuni non possono omettere di applicare. La normativa nazionale, alla fine, dispone l'applicazione di un trattamento diverso in situazioni uguali, con l'unico discrimine individuato nell'inclusione degli immobili nella zona del cratere. Una situazione che, per quanto ci riguarda, crea disparità e che chiediamo al Governo nazionale di sanare".



