Borghi più belli d'Italia in Umbria, il nuovo direttivo

Dopo la conferma a presidente dell'associazione dei "Borghi più Belli d'Italia in Umbria" per il prossimo triennio, avvenuta nel corso dell'assemblea che si è tenuta lo scorso 28 ottobre a Giano dell'Umbria, Alessandro Dimiziani, in base alla disponibilità dei comuni presenti, ha nominato i membri del direttivo dell'associazione che riunisce 33 borghi umbri.

A far parte del consiglio che affiancherà il presidente nel suo mandato sono stati chiamati: Sara Cesani assessore del comune di Arrone che assumerà l'incarico di vicepresidente e coordinatrice del direttivo, Federica Agabiti (Monteleone di Spoleto) sarà l'altra vicepresidente. Chiara Titani (Massa Martana) sarà la segretaria Jacopo Barbarito (Giano dell'Umbria) sarà il responsabile della comunicazione. Gli altri delegati sono: Rosanna Zaroli (Spello), Isabella Burganti (Trevi), Valerio Bazzoffia (Bettona), Guido Morichetti (Acquasparta), Marco Gasparrini (Bevagna) e Agnese Cerquaglia (Monte Castello di Vibio).

Tante le iniziative che l'associazione - spiega una sua nota -si appresta a mettere in cantiere per l'anno in corso. Martedì 21 gennaio ci sarà in Regione il primo incontro con la neo-assessora regionale al Turismo Simona Meloni, alla quale verranno illustrate le attività e le varie iniziative dell'associazione e la volontà di partecipare alle varie fiere promozionali del turismo (Bit e Ttg) insieme alla Regione.

L'anno giubilare è una grande occasione per l'associazione, e per questo si stanno studiando varie iniziative come un nuovo materiale promozionale, una pubblicazione sui luoghi spirituali dei 33 comuni, e l'organizzazione di varie iniziative culturali.

In cantiere anche un viaggio al Parlamento europeo insieme all'associazione Toscana dei Borghi più Belli d'Italia. Tra i prossimi impegni, dopo la Bit di Milano, anche la partecipazione alla prossima assemblea nazionale che si terrà a Valvasone in Friuli Venezia Giulia.



