Ascani e Verini, fare squadra per dare risposte ai cittadini

La necessità di "fare squadra", con il coinvolgimento di tutti i soggetti ai vari livelli, "per far sì che ai cittadini umbri arrivino le risposte che si attendono"; lavorare insieme, anche a prescindere dagli schieramenti politici, coinvolgendo tutti i parlamentari dell'Umbria, perché "ci sono sfide importanti che richiedono risposte regionali ma anche nazionali": lo hanno sottolineato i parlamentari umbri del Pd Walter Verini e Anna Ascani che, questa mattina, a Perugia, hanno incontrato i giornalisti per parlare delle principali questioni economiche e sociali che riguardano l'Umbria.

Presente anche il capogruppo del Partito democratico in Consiglio regionale, Cristian Betti.

"I primi passi di Stefania Proietti e della sua Giunta sono stati fatti nella giusta direzione, le priorità sono state definite in maniera chiara però adesso c'è bisogno di ricostruire una rete positiva anche rispetto ai parlamentari che hanno una funzione strategica con il Governo nazionale" ha detto Anna Ascani. "Siamo stati in questa regione un modello elettorale - ha sottolineato Verini - adesso la sfida è essere un modello di governo. Noi pensiamo che questa nuova stagione debba vedere uno spirito di squadra con il protagonismo di tutti i soggetti: la politica, tutte le istituzioni, le forze sociali ma anche una sorta di coordinamento di fatto tra i parlamentari dei vari schieramenti".

E la prima delle battaglie, per i parlamentari umbri del Pd, rimane quella legata alla sanità perché, ha ribadito Ascani "è chiaro che l'impegno di Stefania Proietti su questo tema è molto netto e l'ambizione è quella di ridare ai cittadini un diritto alla salute che purtroppo è stato negato in questi anni". Ma "cambiare rotta vuol dire certamente invertire le linee programmatiche regionali ma anche avere delle risorse per farlo" poiché "per abbattere le liste di attesa serve non solo una migliore organizzazione, che sicuramente è fondamentale ed è parte del lavoro che questa Giunta regionale farà, ma servono anche le risorse".

"La situazione della sanità in Umbria è davvero molto grave - ha detto Verini - sia dal punto di vista delle mancate risposte ai cittadini, che ledono il diritto alla salute, ma anche dal punto di vista finanziario. Noi vogliamo supportare questa battaglia che è una battaglia nazionale perché la situazione della sanità pubblica è drammatica in tutta Italia".

E poi ancora la scuola, per la quale, hanno sottolineato i parlamentari del Pd, "bisogna invertire la tendenza, perché tagliare in questo settore non è la strada per recuperare risorse al bilancio pubblico".

Tra le questioni anche quella che riguarda l'ambiente e il lago Trasimeno, che "occorre entri a pieno titolo tra le emergenze nazionali" e quella relativa alle infrastrutture perché "l'Umbria ha sofferto per tanto tempo l'isolamento infrastrutturale ma questo isolamento in prospettiva va rotto".

Non da meno la questione del lavoro, delle acciaierie di Terni, dell'approvvigionamento energetico, delle aree interne. Per Ascani e Verini "queste sono battaglie che la Regione sta facendo ma per vincere le quali occorrono anche risposte nazionali" perché "alcune sfide sono di tutti".

Sul tema della sanità è intervenuto anche il capogruppo del Pd Betti che ha parlato di una "situazione in Umbria drammatica, sia dal punto di vista dei servizi che ci vengono offerti in questo momento dopo cinque anni di politiche che hanno privilegiato la sanità privata rispetto a quella pubblica, sia dal punto di vista dei conti".



