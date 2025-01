FI, troppi no nelle linee programmatiche di Proietti

"Forza Italia, durante la discussione delle linee programmatiche presentate dalla presidente Proietti in Consiglio regionale, ha manifestato l'interesse a confrontarsi sui temi concreti, sottolineando però le criticità di un programma caratterizzato da molte dichiarazioni d'intenti e carente in alcune parti di una chiarezza sulle modalità delle soluzioni": è quanto stollinea in una nota FI Umbria.

"È stata evidenziata - prosegue la nota - la prevalenza di posizioni ideologiche e il ricorso a frequenti 'no', rispetto a un reale piano di intervento strutturato e concreto per lo sviluppo dell'Umbria. Abbiamo inoltre rilevato che il programma trascura figure fondamentali come i professionisti e non propone misure fiscali concrete per il rilancio delle imprese umbre.

Negli interventi dei rappresentanti del gruppo di Forza Italia, i consiglieri regionali Laura Pernazza e Andrea Romizi, è stata ribadita la necessità di un confronto chiaro e trasparente, abbandonando narrazioni che ignorano le fragilità strutturali del nostro territorio e della situazione di stallo che si era creata negli ultimi decenni, a causa di una mancanza di scelte strategiche e di un forte dirigismo che ha ostacolato la crescita".

Forza Italia "ha posto l'accento sull'urgenza di continuare ad investire in infrastrutture strategiche, sostegno a imprese e professionisti, politiche attive per il lavoro e una valorizzazione concreta delle eccellenze umbre per rispondere alle vere necessità della regione. Il processo riformatore avviato negli ultimi cinque anni è stato il frutto di scelte coraggiose sulle quali non è possibile tornare indietro. Tra queste il nuovo piano dei rifiuti portato avanti dall'Assessore all'ambiente della Giunta Tesei, Roberto Morroni, necessario a garantire una gestione efficiente e sostenibile dei rifiuti, portando benefici economici ai cittadini umbri".

"Con uno sguardo al futuro - conclude la nota - Forza Italia si conferma come una forza politica pragmatica, sensibile alle tematiche ambientali che non sono solo prerogativa dei partiti di sinistra, sensibile ai giovani e all'innovazione, pronta a lavorare per consolidare i risultati raggiunti volti all'ulteriore sviluppo dell'Umbria con politiche sostenibili, mettendo al centro i cittadini e il rilancio dei territori.





