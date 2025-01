Tardani, il 2024 è stato un anno storico per Orvieto

Per la sindaca di Orvieto Roberta Tardani "il 2024 è stato un anno impegnativo e per certi versi storico". "Dopo 20 anni i cittadini hanno rinnovato la fiducia a una amministrazione uscente affidandoci la grande opportunità di dare continuità al progetto di città che abbiamo avviato cinque anni fa" ha detto nella tradizionale conferenza stampa di bilancio della Giunta. Presenti anche il vicesindaco Stefano Spagnoli, gli assessori Piergiorgio Pizzo, Andrea Sacripanti, Alda Coppola e Gianluca Luciani.

"Abbiamo ricevuto un mandato chiaro da parte dei cittadini ma anche altrettante importanti indicazioni che vogliamo e dobbiamo tenere in considerazione. Perché a noi è stata data la responsabilità di amministrare questa città nell'interesse di tutti" ha detto ancora la sindaca secondo quanto si legge in una nota del Comune.

"È stato un anno - ha rivendicato Tardani - in cui sono stati messi a terra tutti i più importanti progetti che hanno l'obiettivo comune di migliorare la qualità di vita dei nostri cittadini e fare di Orvieto il luogo migliore dove vivere. Abbiamo messo al centro la persona e le sue necessità e in questa direzione vanno anche gli ingenti investimenti fatti con i fondi Pnrr, dalla sanità alla famiglia passando per le fragilità. A febbraio partiranno i lavori per la realizzazione della Casa e dell’ospedale di comunità in Piazza Duomo che riorganizzerà e potenzierà i servizi della medicina territoriale, sono iniziati i lavori per il Centro per le politiche sociali e della famiglia a Orvieto scalo e quelli per la nuova scuola dell’Infanzia di Sferracavallo per cui è solo temporaneamente sospeso l’intervento in attesa di una variante al progetto che si è resa necessaria in corso d’opera. Abbiamo iniziato a dare risposte concrete al mondo imprenditoriale cittadino che da tempo chiede infrastrutture materiali e immateriali per far uscire questo territorio dall’isolamento. Prosegue l’iter per la realizzazione del secondo stralcio della complanare per cui nel 2024 abbiamo ricevuto il finanziamento di 12,9 milioni di euro, sono a più di un terzo dell’opera i lavori per il miglioramento del tracciato dei Fori di Baschi e secondo il cronoprogramma saranno completati a settembre 2025, è partita anche la posa della fibra che garantirà la connessione veloce a tutto il territorio comunale. Abbiamo valorizzato le vocazioni di questo territorio: agroalimentare, cultura, turismo. A dicembre è stato inaugurato il nuovo Palazzo del Vino e dei prodotti della terra che oggi è finalmente tornato a disposizione della città, attraverso una gestione integrata abbiamo messo a sistema in maniera virtuosa ed economicamente sostenibile le attività dell’Ufficio turistico, del Palazzo del Capitano del Popolo, della Torre del Moro e del Teatro Mancinelli”. “Con l’implementazione del progetto Orvieto Experience – ha rilevato Tardani – abbiamo iniziato a promuovere l’altra Orvieto, quelle degli itinerari naturalistici e delle attività outdoor, integrando e completando l’offerta turistica esperienziale della città. E’ stato poi sottoscritto il partenariato pubblico privato con Municipia per la valorizzazione del patrimonio culturale e la creazione di un sistema integrato per l’attrattività turistica di Orvieto. Nelle prossime settimane inizieremo a progettare le attività che, anche attraverso l’utilizzo delle nuove tecnologie, ci porteranno alla realizzazione di un piano strategico di promozione territoriale da costruire con gli stakeholder cittadini del settore. In attesa dei dati definitivi della Regione Umbria gli indicatori che abbiamo ci dicono che anche il 2024 è stato un anno positivo. Indicativo è quanto comunicato dall’Opera del Duomo sul record di ingressi al Duomo, più di 400mila. Sono in aumento i ricavi dalla tassa di soggiorno e dai parcheggi, aumentano le visite alla Torre del Moro, circa 29mila con un +6% rispetto al 2023, registriamo una lieve flessione dei visitatori, -6%, al Pozzo di San Patrizio ma l’anno si è comunque chiuso con oltre 237mila ingressi consolidando un dato di visitatori superiore alle 200mila unità che oggi rispetto al 2019 fa registrare un +11%”.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA