Sindacato medici, basta con le difficoltà nelle prescrizioni

"Chiediamo alla Regione Umbria una comunicazione chiara e tempestiva circa i disservizi derivanti dall'applicazione del Catalogo unico regionale (Cur) delle prestazioni specialistiche prescrivibili relativo ai 'nuovi Lea' in vigore dal 30.12.2024, specificando che le criticità non dipendono dai medici di assistenza primaria prescrittori": è quanto afferma Maurizio Lucarelli, segretario regionale dello Smi Umbria.

"Le difficoltà in cui si trovano i medici di famiglia - spiega, in una nota del sindacato - sono derivate dalla decisione, dell'ultimo dell'anno, del Tar di sospendere il decreto con le nuove tariffe per la specialistica ambulatoriale, provvedimento poi parzialmente sospeso dalla revoca presentata dall'avvocatura generale.

Come temevamo, si sono verificati e tuttora si verificano una serie di disservizi e disallineamenti tra i vari Cup aziendali ed il Cup regionale. Disallineamenti che hanno creato una serie interminabile di disagi per i medici prescrittori e per i cittadini, costretti a rimpalli tra gli studi medici e i Cup territoriali".

"Le criticità - prosegue Lucarelli - riguardano, per esempio, il disallineamento delle tariffe di pagamento delle prestazioni tra il vecchio ed il nuovo nomenclatore, la difficoltà di dematerializzazione di prestazioni precedentemente dematerializzate, codici di erogazione di prestazione che non consentono di dematerializzare le stesse, salvo complessi passaggi informatici.

Sollecitiamo pertanto una comunicazione formale ed ufficiale che orienti tutti gli attori del sistema Sanitario regionale (medici, cittadini, strutture erogatrici e Cup), evitando ulteriori criticità".



