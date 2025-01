Marco Squarta presenta la Newsletter parlamentare

Sono già molti gli "apprezzamenti" e i "feedback positivi" per una newsletter mensile di 50 pagine, partita a dicembre, dedicata ad informare i cittadini e le realtà locali sulle notizie e le opportunità che l'Europa offre, con particolare attenzione alle esigenze del territorio umbro.

Ad affermarlo è stato Marco Squarta, eurodeputato e membro dell'Ufficio di presidenza del Gruppo Ecr (Conservatori e Riformisti Europei), presentando stamani a Perugia questa sua nuova iniziativa, tra le prime della sua attività.

La newsletter, definita come una "attività che mancava" e come "vero e proprio collegamento diretto tra l'Europa e l'Umbria" è stata pensata per fornire aggiornamenti regolari e dettagliati sulle opportunità di finanziamento europeo, sui cambiamenti normativi e sulle iniziative rilevanti per le attività e gli obiettivi più significativi per amministrazioni, imprese e associazioni.

"Mi auguro che questa newsletter, strumento innovativo per un dialogo costante e trasparente con i cittadini, diventi anche utile per il loro lavoro e per le sfide quotidiane" ha sottolineato Squarta.

Insomma, di mese in mese, attraverso una diffusione da parte della segreteria a Bruxelles dell'eurodeputato umbro, i diretti interessati troveranno informazioni sull'Europa e sulle novità normative che provengono dalla Ue ma soprattutto dettagli e info su tutti i bandi europei usciti che riguardano imprese, amministrazioni, cittadini o il terzo settore. Squarta ha evidenziato una selezione di alcuni bandi europei, tra cui il programma Erasmus+, il Fondo Turismo sostenibile e il progetto Generazione Terra, progettati per favorire l'accesso a risorse destinate a giovani imprenditori, startup tecnologiche e iniziative culturali. Ha poi posto particolare accento sugli aggiornamenti normativi, come il Regolamento sui mercati digitali e le nuove misure per la sostenibilità ambientale.

"L'obiettivo - ha aggiunto Squarta - è dare opportunità di conoscenza alle persone visto che oggi i finanziamenti europei hanno una valenza fondamentale con l'Europa che vincola le nostre politiche economiche".

L'appuntamento con la stampa è stato anche l'occasione per Squarta, come ha ricordato lui stesso "l'unico rappresentante al Parlamento europeo residente in Umbria", per fare il punto sui suoi primi sei mesi da europarlamentare e su come procederà la sua azione "con l'intento sempre di fare da collante tra Umbria ed Europa creando un filo diretto che non c'è mai stato".

Un'attenzione particolare è stata dedicata al suo contributo per la promozione di politiche ambientali a favore del lago Trasimeno, attraverso la presentazione di un emendamento che ha portato all'istituzione del Fondo di prevenzione per le emergenze climatiche.

Come membro delle commissioni Cult, Cultura e istruzione, e Cont, Controllo dei bilanci, ha inoltre ribadito il suo impegno per garantire la trasparenza nell'utilizzo dei fondi europei e promuovere la cultura italiana in Europa.

Squarta ha infine sottolineato che "per la prima volta il centrodestra può incidere in Europa". Con questi nuovi numeri il voto del nostro gruppo è determinante" ha affermato per poi aggiungere: "In un contesto politico dove il centrodestra può decidere come non mai e con un italiano come Raffaele Fitto che è vicepresidente della Commissione europea con funzione esecutiva, essere europarlamentare è una emozione indescrivibile e credo sia una bella opportunità perché anche per un semplice parlamentare proveniente dall'Umbria è più facile incidere".





