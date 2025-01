Perugia, l'Anno santo sul territorio diocesano

Entra nel vivo anche nella comunità diocesana di Perugia-Città della Pieve l'anno del Giubileo, con le celebrazioni di apertura nelle chiese giubilari indicate dall'arcivescovo Ivan Maffeis, a partire dal 29 dicembre 2024 e fino al 28 dicembre 2025.

Si tratta della cattedrale di San Lorenzo in Perugia, della concattedrale dei Santi Protasio e Gervasio in Città della Pieve, delle chiese parrocchiali di ciascuna delle sette Zone pastorali dell'Arcidiocesi: Regina della Pace in Santa Lucia a Perugia, Santa Famiglia di Nazareth in San Sisto, San Giovanni Battista in Magione, Santa Maria Maddalena in Ponte Valleceppi, San Giovanni Battista in Marsciano. I Santuari diocesani della Madonna dei Bagni in Casalina a Deruta, della Madonna delle Grondici in Tavernelle a Panicale, della Madonna di Lourdes in Montemelino a Magione, della Madonna della Misericordia in Ponte della Pietra a Perugia e le chiese presso l'Ospedale di Santa Maria della Misericordia in Sant'Andrea delle Fratte e dell'Opera Don Guanella in Montebello.

In questi luoghi di culto - spiega l'archidiocesi - riceveranno l'indulgenza giubilare i fedeli che non potranno recarsi in pellegrinaggio a Roma, nelle quattro Basiliche papali, durante l'Anno Santo.

"Nelle chiese giubilari stabilite dal nostro arcivescovo - precisa don Francesco Verzini, direttore dell'Ufficio liturgico diocesano - i fedeli che vi si recheranno in visita potranno conseguire l'indulgenza alle stesse condizioni, ovvero confessione, comunione sacramentale e preghiera secondo le intenzioni del Santo Padre, e sostando lì in adorazione eucaristica e nella meditazione e concludendo con il Padre nostro, la professione di fede e con le invocazioni a Maria Madre di Dio".

In alcune delle chiese giubilari diocesane si sono già tenute, nel periodo natalizio, le celebrazioni di apertura dell'Anno santo, ad iniziare dalla cattedrale e dalla concattedrale (29 dicembre) e nella chiesa dell'Opera Don Guanella (30 dicembre). A partire da questo fine settimana si terranno le aperture giubilari a Magione, venerdì 10 gennaio (ore 21.00), a San Sisto e a Marsciano, domenica 12 gennaio (ore 17.00 e ore 18.00), a Santa Lucia di Perugia, domenica 19 gennaio (ore 18.00), e a Ponte Valleceppi, domenica 2 febbraio (ore 17.00). In queste chiese saranno esposti i programmi delle iniziative giubili con i calendari delle confessioni e delle liturgie penitenziali.

Luoghi in cui il "mettersi in ascolto, come Chiesa, esprime la disponibilità a lasciarsi interrogare dalla vita della gente e a non far venire meno il nostro contributo di credenti": è l'auspicio dell'arcivescovo Maffeis rivolto alle migliaia di fedeli durante la celebrazione di apertura in cattedrale del Giubileo in diocesi dello scorso 29 dicembre.



