Metalmeccanici, lunedì presidio davanti a Confindustria Umbria

Lunedì è stato proclamato uno sciopero di otto ore per i metalmeccanici di Fim, Fiom e Uilm dell'Umbria, dopo l'interruzione della trattativa per il rinnovo del Contratto nazionale di lavoro dovuto alla contro-piattaforma presentata da Federmeccanica e Assistal, dove vengono respinte le richieste dei lavoratori.

Lo annucnia la Cisl Umbria. "Respinte - spiega - le richieste sugli aumenti di salario, iniziative fumose per il premio di risultato, nessuna disponibilità a regolare l'utilizzo dei contratti precari attraverso il Contratto nazionale. Per l'orario di lavoro nessuna disponibilità a ridurre l'orario di lavoro e a regolamentare lo smart working, come nessuna disponibilità a riconoscere permessi per conciliare tempi di vita e di cure dei figli e dei genitori. Nella piattaforma poi nessuna garanzia economica e occupazione esisterebbe per i lavoratori in caso di cambio di appalto. Alla luce di tutto ciò, i metalmeccanici hanno programmato mobilitazioni regionali".

In Umbria, dove i lavoratori interessati dallo sciopero (con Ccnl Federmeccanica) sono 20mila, la mobilitazione si terrà lunedì. In concomitanza con lo sciopero, dalle 10.30 è convocato un presidio davanti alla sede regionale di Confindustria, in via Palermo a Perugia.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA