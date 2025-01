Camion contro auto in corsia emergenza su A1, un morto

Grave incidente stradale lungo l'autostrada A1 poco oltre - circa 2/3 chilometri - il casello di Fabro (Terni) in direzione sud. Secondo quanto riferito dalla polizia Stradale di Orvieto, sul posto con personale 118, vigili del fuoco e di Autostrade, un'autovettura ferma lungo la corsia di emergenza sarebbe stata travolta da un mezzo pesante.

Il prima bilancio riferito è di una persona deceduta ma sono in corso verifiche per capire se anche altre persone siano rimaste coinvolte nell'incidente. La carreggiata è stata temporaneamente chiusa nel tratto interessato.

La vittima è un uomo di 74 anni di Roma. Secondo quanto confermato da polizia stradale e vigili del fuoco, non ci sono altre persone coinvolte. L'incidente è avvenuto intoro alle 18.00. Secondo una prima ricostruzione della dinamica, un un autotreno ha tamponato, schiacciandola poi lateralmente, un'autovettura si presume ferma per un guasto in corsia di emergenza. L'auto è stata trascinata per oltre 70-100 metri. La vittima era il conducente dell'auto.



