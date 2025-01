Insegnante in pensione aggredita, proseguono le indagini

Proseguono le indagini dei carabinieri, coordinati dalla Procura di Terni, in merito all'aggressione ai danni di un'ex insegnante ternana di 83 anni, gravemente ferita al volto e al collo all'alba di martedì nella sua abitazione di via Cannizzaro. Un uomo si è introdotto nella sua abitazione - la donna si trovava a letto, nella sua camera - colpendola probabilmente con un'arma da taglio. Soccorsa, è stata poi medicata in ospedale con oltre cento punti di sutura per una prognosi di 25 giorni. Al momento le sue condizioni sono stabili.

La Procura di Terni, nel contesto dell'indagine, ha diffuso una nota in cui si legge che lo stesso Ufficio, diretto dal procuratore Andrea Claudiani, "ha assunto la direzione delle indagini che vengono condotte in stretta collaborazione con il Norm ed il Roni dei carabinieri di Terni e con l'ausilio di personale del Ris dei carabinieri. Il magistrato titolare - si legge - procede a carico di ignoti per i reati di rapina aggravata e di lesioni con sfregio del viso. Le indagini sono in intenso svolgimento in ogni direzione e allo stato non sussistono ulteriori elementi suscettibili di divulgazione". Al vaglio, anche le immagini di alcune telecamere presenti nella zona dell'edificio dove è avvenuta l'aggressione.



