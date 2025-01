Successo oltre le aspettative per stagione di Teatri in Rete

E' stato un grande successo, anche oltre le aspettative, la stagione di "Teatri in Rete, secondo atto" organizzata dall'associazione Magazzini artistici del presidente Germano Rubbi e del direttore artistico Francesco Verdinelli.

Una stagione che ha entusiasmato il pubblico ed ha riscosso unanimi consensi in tutte e otto le città dell'Umbria in cui si è messo in scena un cartellone di spettacoli affascinati con artisti e attori di livello nazionale.

A chiudere la stagione è stato Francesco Montanari, protagonista, a Montecastello di Vibio, dello spettacolo "Il processo", opera tratta dall'"Apologia di Socrate" e "Critone" di Platone con la partecipazione di Fausto Costantini, autore di versione e messa in scena, e luci e fonica di Ludovica Cremonini.

Montanari ha iniziato la sua carriera recitando il ruolo di Libanese in "Romanzo criminale" e ha poi preso parte a numerose pellicole di successo, come "Oggi Sposi", "Tutti al mare", "Mala Vita" che gli è valso un Nastro d'Argento, "Ovunque tu sarai" e "Le verità".

"Teatri in Rete, secondo atto" chiude quindi la sua seconda stagione con un bilancio considerato estremamente positivo e incoraggiante. Un'edizione realizzata con fondi Por Fesr della Regione Umbria che ha toccato Terni, Spoleto, San Gemini, Calvi dell'Umbria, Città della Pieve, Massa Martana, Otricoli e Montecastello di Vibio coinvolgendo 32 artisti di richiamo nazionale.

"Una stagione faticosa e impegnativa - dicono il presidente Rubbi e il direttore artistico Verdinelli - ma che ci ha ripagato regalando al pubblico emozioni, divertimento ed occasioni di riflessione. Il successo e l'apprezzamento della gente nei teatri delle varie città - aggiungono - ci riempie di soddisfazione e orgoglio e ci dà nuovi stimoli a fare di più e ancora meglio per il futuro. Un futuro al quale stiamo già lavorando".



