Verini, Barro esempio politica di cui ci sarebbe bisogno

"Quando Martina Barro mi ha avvisato che il suo babbo ci aveva lasciato, assieme al dispiacere per una notizia così dolorosa, ho provato un sentimento di nostalgia. Perché Gianni è stato per tutta la sua vita un esempio di una politica della quale oggi ci sarebbe bisogno più che mai": così il senatore del Pd Walter Verini.

"Aveva - ricorda - passione civile autentica. Aveva una straordinaria competenza specifica e per tanti anni Gianni è stato architrave e riferimento, non solo in Umbria, per le tante conquiste e innovazioni del sistema sanitario pubblico. Nella battaglia politica nella Sinistra Gianni Barro è stato sempre un innovatore riformista. Insomma, passione, competenze, visione e coraggio al servizio degli altri, a partire dai più deboli. Per questo Gianni Barro e quella generazione che per la mia è stata esempio e formazione, non solo non potranno essere dimenticati, ma continueranno, con il patrimonio di esperienza che ci hanno lasciato, ad essere un esempio".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA