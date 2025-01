Da Bistocchi 'cordoglio e commozione' scomparsa Barro

"Cordoglio e commozione per la scomparsa di Gianni Barro, dirigente della sanità umbra e tra i più determinati sostenitori della riforma della sanità in senso gratuito e universalistico" sono state espresse dalla presidente dell'Assemblea legislativa dell'Umbria, Sarah Bistocchi. "Non ricordo tanto e solo la sua vita professionale, che non ho avuto il tempo di conoscere personalmente, quanto il suo impegno civile, la sua passione politica e la sua grande cultura" afferma.

"Il suo impegno, la sua generosità e la sua curiosità - sostiene Bistocchi in una nota - sono state la guida che lo hanno sempre mosso, nell'ottica di dare il proprio contributo ad una società più giusta ed equa, e nella massima disponibilità nei confronti dei giovani, mettendo a loro disposizione il suo sapere e la sua esperienza. Di più, in un contesto politico in cui non tutti erano disposti ad accettare o ad accompagnare quel cambio generazionale all'interno del Partito democratico, necessario ed opportuno, lui, insieme a pochi altri, quel cambio generazionale non si limitò ad accettarlo o ad accompagnarlo, ma lo promosse e lo costruì, perché non aveva paura di insegnare, e non aveva paura di imparare. Con profonda commozione, esprimo la vicinanza mia e dell'Assemblea legislativa alla figlia Martina per la scomparsa di Gianni: porteremo con noi il suo sguardo sempre vigile, la sua mente sempre lucida, la sua capacità di rimanere freschi anche quando ci si spegne".



