Bistocchi chiede 'cambio di passo' sul tema protezione donne

"Siamo solo al quinto giorno dell'anno, e già leggiamo sulle pagine della cronaca nera un femminicidio suicidio in Umbria in cui hanno perso la vita Eliza e Daniele. Il primo femminicidio del 2025 non aspetta la fine delle feste e ci impone una seria riflessione sulla necessità di un cambio di mentalità ma anche di un cambio di passo, un incremento della rete di protezione delle donne": a sostenerlo è la presidente dell'Assemblea legislativa Sarah Bistocchi. Lo fa con un post sui social.

"Di questo, insieme alla presidente Proietti, intendo farmi carico anche nel mio ruolo di presidente dell'Assemblea legislativa dell'Umbria, a tutela di tutte e tutti, ma soprattutto di chi ne ha bisogno" annuncia Bistocchi.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA