Da Bori 'profondo cordoglio' per morte Cesaretti

Il vicepresidente della Giunta umbra Tommaso Bori ha espresso "profondo cordoglio e commozione per la morte di Ernesto Cesaretti, grande imprenditore e amante dell'Umbria, distintosi non solo per la sua attività professionale ma anche per l'impegno con il quale ha portato avanti attività che hanno fatto crescere la nostra regione".

"Fondatore della Scai, era impegnato nell'editoria e nell'associazionismo. Oggi componente del Cda della Fondazione Perugia, dopo essere stato presidente di Confindustria Umbria e presidente di Sase" ha aggiunto. "L'Umbria perde un imprenditore illuminato, capace e competente, che ha lavorato sempre per la crescita di tutto il territorio regionale" ha concluso Bori.





