Bistocchi, Cesaretti è stato imprenditore illuminato

"Il nuovo anno inizia con la notizia della scomparsa di Ernesto Cesaretti, imprenditore volto del know-how dell'Umbria, dove aveva fondato la sua Scai, ma alla quale aveva molto restituito con il suo impegno nell'associazionismo e nelle organizzazioni di categoria": così la presidente dell'Assemblea legislativa dell'Umbria, Sarah Bistocchi. "Presidente di Sase, presidente di Confindustria Umbria - aggiunge -, oggi membro del Cda della Fondazione Perugia, Cesaretti è stato un uomo sempre vicino al territorio e agli umbri, un imprenditore illuminato e capace, con umiltà, competenza e integrità, di lavorare per il bene comune e per una crescita inclusiva dell'Umbria e degli umbri. La sua scomparsa lascia un vuoto importante ma siamo certi che i suoi insegnamenti non saranno dispersi".



