Per i saldi in Umbria avvio 'tiepido' in linea con le previsioni

E' un avvio "tiepido in linea con le attese della vigilia" quello dei saldi invernali in Umbria. A spiegarlo all'ANSA è il presidente di Federmoda Umbria Confcommercio Carlo Petrini. Sottolineando comunque che si tratta ancora di "impressioni legate alle prime ore, senza dati ufficiali".

"E' l'inizio che pensavamo - ha spiegato ancora Petrini -, non entusiasmante. Siamo infatti troppo a ridosso delle festività natalizie e in più nella mattinata di avvio ci si è messo anche un gran freddo. Confidiamo tuttavia che lavoreremo di più nei prossimi giorni".



