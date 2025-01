Il cordoglio dell'Ospedale di Perugia per le vittime Ancona

L'Azienda ospedaliera di Perugia esprime "il più profondo cordoglio per la tragica scomparsa del giovane collega Diego Duca, autista del 118, e di sua moglie, entrambi vittime dell'incidente stradale a Torrette di Ancona".

"In questo momento di dolore, ci stringiamo con affetto ai loro cari e a tutti coloro che li hanno conosciuti e apprezzati. Le sue qualità umane e professionali rimarranno per sempre ispirazione per tutti noi" sottolineano la Direzione e il personale dell'Azienda ospedaliera.



