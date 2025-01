È stato inaugurato a Narni il nuovo campo di calcio a 5 presso gli impianti sportivi nella frazione di Miriano.

L'impianto, è stato dotato completamente del manto di erba sintetica Vertex Core Prime 42-13 ShockBase 20 PureGrain un prodotto innovativo per soddisfare i massimi standard sportivi, grazie ad una donazione della Tarkett spa.

Continua così il percorso di riqualificazione di centri civici e strutture sportive nel territorio. Con il centro di Miriano - ricorda il Comune - sono dieci le frazioni che hanno visto rinnovati e riqualificati gli spazi e le strutture che ospitano i momenti di comunità dei residenti. Prossimamente sarà la volta delle strutture sportive di Cigliano e La Quercia.

"I centri civici - ha sottolineato il sindaco, Lorenzo Lucarelli - sono presidi fondamentali di aggregazione sociale e di mantenimento delle identità comunitarie e la pratica dello sport è una priorità da salvaguardare e incoraggiare per l'importanza che riveste sia in termini di salute, sia come elemento di crescita per i valori che esprime. Vedere spazi usati da formazioni sportive locali per allenarsi e da giovanissimi che crescono all'interno di strutture nuove e funzionali è sicuramente la dimostrazione che ci sta a cuore il futuro e la promozione dello Sport, una nota quindi di gioia e di orgoglio".

Intanto, la squadra del Miriano Calcio a 5, recentemente promossa in serie C1 elit si allena su un manto erboso come quello di squadre quali il Barcellona o il Paris Saint Germain.





