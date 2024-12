Proietti, Umbria cuore della cultura e degli eventi di qualità

"L'Umbria conferma il suo ruolo cruciale come cuore pulsante della cultura e degli eventi di qualità in Italia, grazie a manifestazioni come Umbria jazz winter": a dirlo all'ANSA è la presidente della Regione, Stefania Proietti, domenica sera sera a Orvieto dove ha assistito a uno dei concerti della 31/a edizione della rassegna.

"In un contesto unico come Orvieto, l'evento si impone come una gemma del panorama culturale italiano, attirando un pubblico selezionato e contribuendo alla destagionalizzazione del turismo", ha sottolineato Proietti. Evidenziando quindi l'importanza della cultura non solo come espressione artistica, ma anche come motore di sviluppo e promozione territoriale. "Il riconoscimento - ha detto ancora la presidente umbra - va a figure storiche e straordinarie come Carlo Pagnotta, la cui visione ha reso Umbria jazz un evento simbolo".

La governatrice ha infine ricordato che di "cultura si vive e la Regione farà la sua parte per sostenere gli eventi di qualità".



