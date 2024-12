Pagnotta, Umbria jazz winter è da sempre una chicca

"Umbria jazz winter è da sempre una chicca e non potrebbe essere altrimenti in una città da 20mila abitanti quale è Orvieto": a dirlo all'ANSA è Carlo Pagnotta, direttore artistico di Uj, in occasione dell'avvio della versione invernale della manifestazione, che proseguirà fino al primo gennaio.

"Tornare a Orvieto - ha aggiunto Pagnotta - è sempre una cosa magica e il festival sta andando alla grande. La gente c'è e gli alberghi sono pieni anche nel circondario". Io sono soddisfatto, come penso che lo sia tutta la famiglia di Umbria jazz", ha detto ancora il direttore.

"Quella che portiamo avanti da 31 edizioni è una formula che ha funzionato", ha sottolineato Pagnotta, parlando poi di come il jazz sia cambiato negli ultimi decenni. "È cambiato perché i maestri sono morti, ne aspettiamo altri, ma nel frattempo c'è gente che ha studiato e sa suonare", ha spiegato. Sul futuro del jazz, Pagnotta non ha dubbi: "Bach, Schubert, Verdi, Puccini non ci sono più, eppure sia la musica classica che la musica operistica ancora vanno alla grande e così sarà per il jazz".





