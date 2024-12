Abusi su una bimba di 5 anni, arrestato un uomo a Terni

Un operaio 44enne di Terni è stato arrestato dai carabinieri, su ordine del gip Barbara Di Giovannantonio, per violenza sessuale su una bambina di cinque anni. La misura è stata eseguita la vigilia di Natale e venerdì l'uomo è stato sottoposto all'interrogatorio di garanzia, all'esito del quale il gip ha confermato la misura della custodia cautelare in carcere.

La piccola sarebbe figlia di una coppia di amici del 44enne.

I fatti sarebbero avvenuti la notte fra il 23 e il 24 dicembre nell'abitazione dove la bimba risiede con i genitori: ad accorgersi di ciò che stava accadendo sarebbe stato il padre attraverso le telecamere installate in casa. Da lì l'intervento dei carabinieri, la denuncia - che comprenderebbe anche un episodio analogo datato luglio 2024 - e quindi la richiesta della procura di Terni che nel giro di poche ore ha ottenuto l'arresto dell'uomo, incensurato e difeso dall'avvocato Marco Tudisco.



