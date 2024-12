Rissa nel parcheggio discoteca, giovane ferito a un occhio

Un giovane di 25 anni è rimasto gravemente ferito a un occhio ed è ricoverato all'ospedale di Perugia con riserva di prognosi in seguito a una rissa avvenuta nella notte fra Natale e Santo Stefano all'esterno di una discoteca alla periferia del capoluogo umbro.

Nella notte di Santo Stefano - riferisce l'Arma - intorno alle 3.00, i carabinieri della compagnia di Perugia, con l'ausilio di personale della polizia di Stato e guardia di finanza, a seguito di segnalazione pervenuta al Numero unico di emergenza-Nue 112, sono intervenuti presso una nota discoteca del capoluogo per una rissa, che aveva avuto origine all'interno del locale ed era proseguita all'esterno, nel corso della quale era stato utilizzato anche dello spray al peperoncino.

L'immediato intervento delle forze dell'ordine ha permesso di accertare che erano coinvolte cinque persone, tra i 20 e 25 anni, tre italiani, uno di origine albanese e l'altro sudamericano. Il venticinquenne si è recato autonomamente al pronto soccorso, dopo essere stato colpito al volto, all'esterno del locale, da un corpo contundente. Motivo per cui tuttora risulta ricoverato in prognosi riservata.

Le indagini, condotte dai carabinieri e coordinate dalla Procura della Repubblica di Perugia, attualmente in corso, mirano a verificare con maggiore precisione la dinamica dei fatti e a valutare la versione fornita dai giovani coinvolti, al fine di stabilire eventuali responsabilità a loro carico.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA