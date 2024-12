Comandante Umbria, guardia di finanza è 'in piena salute'

E' una guardia di finanza "in piena salute" quella dell'Umbria che chiude il 2024. Lo ha sottolineato il comandante regionale, generale Francesco Mazzotta, nel corso di un incontro con i mezzi d'informazione in vista del Natale. Presenti i comandanti provinciali di Perugia e Terni, i colonnelli Carlo Tomassini e Mauro Marzo.

Il comandante umbro ha parlato di "una macchina efficiente" ereditata dal predecessore Alberto Reda, che cerca di "prevenire e reprimere gli illeciti economico-finanziari e dare ai cittadini quella sicurezza assolutamente fondamentale per un territorio dinamico e ricco".

Per il generale Mazzotta "gli evasori totali sono il principale problema del territorio perché si sottraggono totalmente al fisco". "C'è anche stata - ha aggiunto - una importante attività di recupero di crediti d'imposta indebitamente utilizzati. Anche qui l'attenzione è sulla sostanza".

"Molto alta" è anche l'attenzione sul riciclaggio mentre il colonnello Tomassini si è soffermato sugli accordi con le amministrazioni pubbliche per una gestione sempre più efficiente delle risorse. In particolare quelle del Pnrr e della ricostruzione post sisma.



