Anticipato al 30 dicembre il tavolo sull'Ast di Terni

Il ministero delle Imprese e del Made in Italy, su indicazione del ministro Adolfo Urso, ha convocato per lunedì 30 dicembre alle 10 una riunione del tavolo su Acciai Speciali Terni e sul relativo accordo di programma.

Lo rende noto lo stesso Mimit.

La riunione, inizialmente fissata per la metà di gennaio in accordo con la Regione Umbria e l'azienda, è stata anticipata a seguito della richiesta avanzata dai sindacati.

La riunione si terrà in presenza nella sede del ministero e sarà presieduta dal ministro Urso. Sono stati convocati i rappresentanti dell'azienda, della Regione, della Provincia e del Comune di Terni e dei sindacati.



