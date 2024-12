Morto ciclista in incidente stradale sulla Flaminia a Narni

Un ciclista di 77 anni di Narni è morto in seguito a un incidente stradale avvenuto nel pomeriggio di sabato lungo la strada statale Flaminia tra la città dove risiedeva e Terni. Secondo una prima ricostruzione degli agenti della polizia Locale di Narni, l'uomo è stato tamponato da un'auto nei pressi della salita di Castelchiaro mentre procedevano in direzione Narni.

Il ciclista è morto sul colpo mentre il conducente dell'auto è stato condotto in ospedale dal 118 in stato di shock.



