Ufficiale ritorno in Umbria Provveditorato penitenziaria

Torna ufficialmente in Umbria il Provveditorato dell'amministrazione penitenziaria. Lo ha annunciato il procuratore generale Sergio Sottani spiegando che è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale il provvedimento con il quale è stata reintrodotta la sede.

Il magistrato si è detto "soddisfatto" per un provvedimento "significativo". "Viene infatti incontro alle esigenze che aveva espresso - ha aggiunto - è assicura più contatto tra il mondo della carceri umbre e il Provveditorato per capirne le esigenze".



