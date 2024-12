Saltata la testimonianza di Suarez in processo a Perugia

E' saltata per motivi tecnici la testimonianza in video collegamento di Luis Suarez nel processo in corso davanti al tribunale di Perugia per quello che stato considerato l'esame "farsa" per la certificazione della conoscenza dell'italiano sostenuto all'Università per Stranieri del capoluogo umbro nel settembre del 2020. L'attaccante è teste comune ad accusa e difese. Attualmente vive negli Stati Uniti dove gioca con l'Inter Miami.

Suarez è stato a lungo obiettivo di mercato della Juventus quando ancora militava con il Barcellona. E' già stato sentito in video-conferenza dai pm del capoluogo umbro nel corso delle indagini, sempre come testimone.



