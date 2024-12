Carabinieri Perugia, 40mila servizi esterni nel 2024

Più di 40mila servizi esterni, di cui 8.264 di ordine e sicurezza pubblica "che ci ha visti impegnati sia nei grandi eventi, ma anche nei servizi svolti coralmente con le altre forze di polizia": lo ha sottolineato il colonnello Sergio Molinari, comandante provinciale dei carabinieri di Perugia, che ha fatto il punto sull'attività 2024. Un anno che ha visto l'Arma gestire 49mila chiamate arrivate al numero unico di emergenza 112 e 5.053 al numero di emergenza ambientale 1515.

In merito all'attività di controllo del territorio e della circolazione stradale, illustrando i numeri il colonnello Molinari ha ricordato che sono state 111.462 le persone controllate e 82.147 i mezzi controllati. Sul fronte del contrasto alla criminalità, l'azione dei carabinieri ha portato alla denuncia di 3.839 persone in stato di libertà e determinato l'arresto di 441 persone, di cui 26 per furto e sette per rapina. Quello dei furti è un tema "presente in provincia e che monitoriamo con attenzione", ha detto Molinari rispondendo all'ANSA. Indagini ed analisi dei flussi di traffico, fanno inquadrare il fenomeno come legato principalmente "a trasfertisti e non autoctoni".

L'Arma è stata impegnata anche nel contrasto al traffico e spaccio di stupefacenti: 91 arresti in flagranza di reato, 59 in esecuzione di misure cautelari restrittive, 115 denunce a piede libero e 15 chili di sostanze sottoposte a sequestro.

Molinari ha anche fornito i numeri dei reparti di specialità.

Il gruppo carabinieri forestali ha riscontrato 600 violazioni, 1.083 le contestazioni per un valore di 770mila euro. Sono state 120 le ispezioni del nucleo Cites, mentre 801 quelle del Nas, la cui attività ha portato a 10 sequestri per 787.754 euro e 9 sospensioni di attività per l'ammontare di 1.390.000 euro.

Numeri elevati anche per il nucleo tutela del patrimonio culturale, con 438 ispezioni e 56 denunce, mentre il nucleo ispettorato del lavoro ha individuato 73 posizioni lavorative in nero su 295 controllate. Sono stati 144 infine i controlli del Noe, con 5 persone segnalate all'autorità giudiziaria.

Nel pacchetto di attività, Molinari ha tenuto a sottolineare quella preventiva organizzata sul territorio a stretto contatto con i cittadini. Anche studenti (8.980) grazie ad incontri in 131 istituti. Iniziative mirate anche sulla prevenzione alle truffe, con 107 eventi sparsi nel territorio, e sul tema della violenza di genere (79 incontri e 3.800 persone coinvolte).





