Ascani, Urso convochi subito Ast per accordo di programma

"Faccio un appello al ministro Urso, ci dimostri che il tavolo convocato in fretta a ottobre per Ast Arvedi non era dovuto alla campagna elettorale. Convochi subito l'azienda per la firma all'Accordo di programma attesa da due anni. Lo faccia per i lavoratori sempre più in difficoltà e per una realtà produttiva strategica non solo per l'Umbria, ma per l'intero Paese": così Anna Ascani, vicepresidente della Camera e deputata dem, intervenendo a Restart su Rai3.



