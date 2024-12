Natale, 'Voyage polaire' nel videomapping a Orvieto

È un "Voyage polaire", un viaggio al Polo nord, quello che regala il videomapping che celebra il Natale orvietano sulla facciata del municipio e della chiesa di Sant'Andrea in piazza della Repubblica.

Un racconto di luce, suoni ed emozioni quello che si accende in città per un'esplorazione immersiva dell'immaginario invernale, fondendo il fascino del videomapping con l'intensità dell'arte contemporanea. Ideato dall'artista parigino Jésus S.

Baptista e curato da Michele Spagnuolo, "Voyage polaire" conduce gli spettatori in un viaggio intimo e raffinato che scardina l'opposizione tra l'austerità glaciale dell'inverno e il calore avvolgente delle festività natalizie. La narrazione fluttua tra percorsi visivi di paesaggi ghiacciati e sfumature iridescenti per poi tuffare le architetture della piazza nei toni festosi del magenta, dell'oro e dello smeraldo. La dimensione sonora, affidata al sound designer Amadeo Savio, amplifica la portata emozionale della rilettura estetica degli edifici e accompagna il pubblico in questa esperienza unica.

Ma il Natale di Orvieto si accende anche nei due luoghi più iconici della città: in piazza Duomo e nel pozzo di San Patrizio. A lato della Cattedrale si erge un dorato albero di Natale alto 16 metri che si sposa alla perfezione con la bellezza della facciata policroma del Duomo. Una cascata di luci illumina invece il pozzo, così da essere ammirate sia dall'alto che una volta giunti in profondità. I turisti che arrivano sulla Rupe di Orvieto, passeggiando per le vie del centro storico, hanno anche la possibilità di vedere l'orologio della Torre del Moro incastonato tra le luminarie che tengono viva la festa del Natale.



